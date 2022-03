Comment Hans Vanaken s’est frayé une place dans le coeur et les plans de Roberto Martinez

Puis, comme aime le souligner Martinez, Vanaken est polyvalent et peut ainsi aussi bien dépanner dans l’axe (plus bas sur l’échiquier) que sur un flanc où aucun titulaire indiscutable semble se détacher pour l’instant : Hazard traîne son spleen, ses blessures et vient de se faire opérer, Doku fait d’interminables allers-retours entre le terrain et l’infirmerie alors que Mertens semble tout doucement sentir le poids des âges s’abattre sur son niveau de jeu. Vanaken a donc une vraie opportunité à saisir.

Reste désormais à confirmer lors des matches où l’enjeu sera plus important et la pression plus pesante. Au Qatar ? Si au sortir de l’Euro, l’hypothèse paraissait presque utopique, elle est beaucoup moins inenvisageable aujourd’hui. Sur les deux derniers matches, Vanaken a en tout cas tout fait pour plaider sa cause.

Et quand on sait que Martinez chérit ces joueurs-ciment qui ne font pas de bruit mais qui répondent souvent présent, on se dit que le sélectionneur ibérique risque de prendre le Brugeois dans ses valises au moment de cocher ses 23 joueurs. La preuve qu’en football, tout peut parfois aller très vite. Et que Vanaken, imperturbable malgré les critiques sur son style de jeu parfois peu académique, est en train de fermer quelques bouches.