Comment Giorgia Meloni et l'extrême droite italienne s'approprient... "Le Seigneur des Anneaux"

Cette revendication idéologique, à l'heure où l'Italie s'est retournée vers l'extrême droite, refait surface.

On dit souvent que l'Italie a été pionnière dans l'émergence et la formation des populismes. Avec Silvio Berlusconi, notamment.

Or, un des vices contemporains des populisme, c'est la post-vérité. Quand la limite entre mensonge et vérité se brouille (on l'a appris avec Donald Trump, le président américain).

La post-vérité c'est aussi l'idée que la fiction vaut autant que la réalité. Que les faits ne sont pas l'étalon de base, le dénominateur commun pour raconter et pour agir sur le monde. Quand Giorgia Meloni dit que pour elle, Le Seigneur des Anneaux ce n'est pas une univers fantastique, c'est un récit politique sur le monde dans lequel nous vivons, on sent quand même les mécanismes de la post-vérité. Mais des mécanismes qui donc, on été enclenchés (en Italie) dès les années 70.