Comment gérer son chat pendant son absence ?

Quand on a un chat à la maison, il arrive qu’on doive s’absenter longtemps. Le chat peut se satisfaire de la solitude plusieurs jours sans que ça devienne un problème, mais il y a des choses à prévoir pour lui. Dans le 6/8, Bénédicte Flament nous explique comment gérer le chat pendant son absence.

L’alimentation

Le chat mange très régulièrement pendant la journée. C’est un grignoteur : il mange en petites quantités mais très souvent. Il lui faut donc un accès quasi continu à sa nourriture. Pour cela, il existe aujourd’hui des systèmes adaptés. On vend dans le commerce des distributeurs de croquettes programmables. On programme la quantité de croquettes à envoyer au chat et la fréquence. Le chat peut s’autogérer mais avec quelques limites.

Les besoins

Le chat est un animal très propre. Si sa litière devient trop sale, il ne voudra plus y aller. Il faut prévoir plusieurs litières pour ne pas se retrouver avec une série de mauvaises surprises malodorantes disséminées dans tous les coins lors du retour à la maison.

L’occupation

Le chat est un animal indépendant et attaché à son territoire. Si on part trois jours, il est préférable pour lui de rester à la maison : il se satisfera mieux de l’absence plutôt que d’être déraciné. Il pourra donc rester seul quelques jours, mais rien n’empêche de lui prévoir des jeux pour s’occuper, ou un arbre à chat.

D’autres solutions existent, comme prévoir le passage de quelqu’un à la maison. Un ami, un voisin, un membre de la famille ou un "pet-sitter" pourra s’occuper de la nourriture et des litières tous les deux trois jours, et si besoin tenir compagnie au chat.

Il faut bien penser également à sécuriser les pièces auxquelles le chat a un accès, en retirant les prises électriques, et mettre sous clé les produits toxiques avec lesquels il risque d’entrer en contact.