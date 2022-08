Comment gérer sa e-réputation quand on est digital nomad ?

Face aux remarques empreintes de sarcasme et de jalousie suggérant le dilettantisme, deux travailleurs indépendants racontent leur usage des réseaux sociaux lorsqu'ils voyagent au bout du monde. Sans se restreindre sur leur manière de poster, ils n'hésitent pas à rappeler à leurs collaborateurs ou leurs clients qu'ils sont au travail, même à Bali ou en Australie.

Quand on est travailleur indépendant à l'autre bout du monde, il est difficile de résister à la tentation de publier sur les réseaux sociaux des photos de plage et de sable fin. En même temps, n'est-ce pas là l'occasion de partager la beauté d'un mode de vie différent à l'autre bout de la planète ? Entre raillerie et jalousie, la présence en ligne se gère avec minutie pour les indépendants partis chercher du travail ailleurs.