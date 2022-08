Comment gérer mentalement les transitions de la vie ?

Passer de la fin de l’été au début année scolaire ou de la fin de vie de couple au début célibat… Les moments de transitions sont souvent source de stress. Voyons comment accompagner ces périodes pour que les transitions soient le plus douces possibles avec Docteur Caroline, psychiatre référent de l’émission "La Grande Forme".

C’est quoi une transition ?

Une transition, c’est ce qui permet le changement. C’est la fin de quelque chose et le début d’autre chose. Le Larousse nous dit que c’est un " Un degré intermédiaire, passage progressif entre deux états, deux situations ".

Une transition peut être graduelle, progressive. On sait qu’on va quitter son travail dans 3 mois et qu’on commence ailleurs, on a le temps de prévenir ses collègues, d’organiser un repas avec ceux qui nous étaient proches. Mais parfois, la transition est abrupte, rapide et non choisie, on perd son job du jour au lendemain, notre maison brûle dans la nuit et il faut être relogé en urgence.

Quand la transition est douce, on peut s’y préparer, c’est l’avantage, mais on a aussi beaucoup le temps de s’angoisser, de ruminer, ce qui peut-être un inconvénient.

A contrario, quand la transition est brusque, par définition on ne voit rien venir… On doit faire preuve de beaucoup d’adaptation et de résilience, ce qui peut être très stressant, mais on peut aussi dans l’urgence et l’adrénaline, être très efficace, sans se poser trop de questions. Donc c’est un moment où s’entrechoquent potentiellement deux sources de stress :

En même temps on peut angoisser pour le futur et on peut être triste de ce qu’on va laisser dans le passé.

L’angoisse du futur, chez les psys cela s’appelle l’anxiété anticipative. Par contre, quand on laisse son passé de côté on appelle cela le deuil. Cela se résume par "tu sais ce que tu quittes mais tu ne sais pas ce qui t’attend". C’est d’ailleurs exactement cette anxiété et cette perspective du deuil qui peut faire que certains parmi nous sont très réticents au changement et évitent le plus possible les transitions, ces gens ont besoin de stabilité.

Alors que d’autres aiment justement cela, la nouveauté ne leur fait pas peur, ils en ont même besoin pour se sentir vivre.