Comment gérer les excès, liés aux vacances d'été?

Les vacances d'été sont souvent synonymes d'excès : on cumule les apéros, on mange gras et on boit trop. Dans ce podcast, Adrien Devyver et ses invités abordent la thématique de la nutrition. Quels sont les aliments indispensables pour se sentir bien dans son corps ? Qu’est-ce que ces apéros risquent de provoquer sur notre santé et surtout, comment se remettre en forme après ces excès ? Réponse dans ce podcast.

Cet été, Adrien Devyver et ses invités discuteront santé, grâce au podcast natif: L’été de La Grande Forme ! Entouré de témoins et de médecins spécialistes, l'animateur abordera plusieurs problématiques liées à la santé, qu'on rencontre tous en été. Alors préparez votre plus bel le tenue de plage, et rejoignez-nous sur Auvio pour en apprendre toujours plus sur la santé !