Comment gérer la chaleur pour nos animaux ?

Lors de forte chaleur, le mécanisme de défense de l’être humain contre la chaleur se met en place en produisant de la transpiration afin de réguler la température du corps. Malheureusement, ce système n’est pas aussi développé chez les animaux. En effet, ils possèdent très peu des glandes sudoripares produisant la transpiration ; on en retrouve quelques-unes uniquement au niveau des coussinets des pattes et autour de leur gueule. Cela engendre qu’ils ne puissent pas transpirer suffisamment et encore moins supporter la chaleur. C’est l’une des raisons pour lesquelles le chien, en période de forte chaleur, a tendance à laisser pendre sa langue pour s’aérer mais cela reste minime comme rafraîchissement.