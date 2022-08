Comment gérer émotionnellement sa rentrée ?

"La rentrée peut être angoissante. C’est un moment où l’on se met la pression. On fait le point et on repart à zéro." Pour les enfants, c’est le début d’un chamboulement, avec la découverte de leur classe et de leur professeur. Pour l’adoucir, Claire Bonvalet, conseille de se projeter vers le positif apporté par cette période. "Cela peut permettre d’en garder de bons souvenirs par la suite", explique l'experte. Le monde du travail ou l’école sont des lieux de socialisation, où l’on peut se faire de nouveaux amis par exemple.