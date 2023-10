Comment Gerald Watelet a inspiré la robe de mariage de Kate Middleton !

Depuis son enfance, Gerald Watelet est passionné d’objets en tout genre, il possède d’ailleurs toujours la vieille essoreuse à salade Moulinex de sa grand-mère. Plus jeune, il était asthmatique et ne pouvait pas pratiquer de sport, il a donc passé beaucoup de temps dans les musées, à lire des livres et à se cultiver. Ce mode de vie lui a permis de travailler son imagination et sa créativité ce qui a renforcé son amour pour la mode et la décoration d’intérieur. Aujourd’hui, en plus de participer à l’émission " Affaire conclue ", Gerald Watelet possède une boutique de décoration à Bruxelles.

Tous les objets ont une histoire ! – Gerald Watelet