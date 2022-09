Comment Georges Simenon créa le commissaire Maigret

Il a 19 ans. Il vient de quitter définitivement son Liège natal et de couper le cordon ombilical.

Adieu la vie étriquée, le boulot de petit journaliste de province. À Liège, depuis longtemps, il souffre de cette médiocrité. Dès qu’il s’est mis à écrire, il a toujours voulu quitter Liège. Et pour s’expliquer, il évoque le football : il faut choisir la ligue dans laquelle on joue ; ou on joue en ligue locale, provinciale, nationale ou internationale.

En choisissant Paris, il a choisi la dernière voie, celle qui le mènera à la création de l'un des plus grands héros de romans policiers.

