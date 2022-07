Comment garder une peau rayonnante malgré la chaleur cet été ?

Si vous préférez une solution naturelle, vous pouvez faire un sauna facial chez vous. Valérie vous renseigne comment procéder :

Prendre une bassine d'eau bouillante et y mettre des herbes comme de la lavande, du romarin voire des huiles essentielles (demandez conseil à votre pharmacien selon votre type de peau ).

). Mettre une serviette sur sa tête et placer son visage nettoyé préalablement au dessus de l'eau pendant 5 à 7 minutes et maximum 10. Cela marche pour toutes les peaux sauf celles qui souffrent de couperosées.

Enfin, il existe aussi la solution des brosses nettoyantes : globalement, elles ont une action nettoyante et anti-rides. Elles vont améliorer l’état de la peau, réduire les rides, lisser les traits, tonifier, redonner de l’énergie à la peau et la préserver du vieillissement cutané. En l’utilisant régulièrement (2 fois/semaine) le grain de peau se lisse et le teint s’illumine. Certaines sont plus performantes et plus complètes mais c’est aussi une question de prix.

