Comment garder son personnel ? Des entreprises développent des stratégies

47 millions d’Américains qui démissionnent, des milliers de Français qui plaquent tout pour changer de boulot ; les salariés ont aujourd’hui changé de valeurs, semble-t-il, par rapport au travail : beaucoup d’entreprises sont désormais confrontées à une pénurie de main-d’œuvre et deviennent très attentives au bien-être de leur personnel. Elles développent donc des stratégies pour garder ce personnel.

Fevia, la Fédération des industries agroalimentaires, a sondé les directeurs des ressources humaines de plusieurs de ses membres pour savoir quelles astuces ils emploient pour recruter et, bien sûr, pour garder leurs salariés.

Puratos, par exemple, est une société spécialisée dans les produits alimentaires pour la boulangerie et la chocolaterie. Pour ses 1400 salariés en Belgique, elle met les petits plats dans les grands pour garder et satisfaire un personnel qu’elle a recruté avec grand soin. Elle l’associe à des actions caritatives à travers du team building solidaire et elle soutient financièrement des actions humanitaires dans les pays producteurs de cacao.