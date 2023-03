Comment fonctionnent les qualifications pour l’Euro 2024 ?

Les qualifications pour l’Euro 2024 démarrent ce vendredi. Comment fonctionnent-elles ? Qui devra passer par des barrages ? On fait le point.

Toutes les nations européennes, à l’exception de la Russie, toujours suspendue par l’UEFA, et de l'Allemagne, qualifiée en tant que pays hôte, ont été réparties dans dix groupes de cinq ou six formations. Pour se qualifier directement, c’est simple : il faut terminer dans les deux premiers de son groupe.

Là où cela se complique, c’est pour les trois derniers tickets restant. Ceux-ci seront distribués à des équipes ayant bien performé lors de la dernière Ligue des nations. Les Pays-Bas, la Croatie, l’Espagne, l’Italie, Israël, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, l’Écosse, la Géorgie, la Grèce, la Turquie et le Kazakhstan sont assurés de disputer, au pire, des barrages pour cela puisqu’ils ont remporté leur groupe de Ligue des nations dans les Ligues A, B et C.

Concrètement, si ces pays se qualifient pour l'Euro via les groupes de qualifications, leurs places en barrages seront redistribuées à d'autres en fontion des résultats lors de la Ligue des nations. En tout, trois pays s'emparreront des trois derniers tickets sous formes de barrages avec une demi-finale et une finale.