Comment fonctionnent les dotations des partis politiques ?

Au total, les dotations publiques directes représentent les trois quarts de l’argent que touchent les partis. Le dernier quart est composé de dotations indirectes à savoir le don des personnes physiques (plafonné à 2500 € par an et 500 € par candidat, liste, mandataire ou parti), ainsi que les dotations des parlements et conseils provinciaux (par voix reçues et sièges), les subsides des groupes parlementaires et les participations des membres des partis eux-mêmes.

Vous l’aurez compris, tous les partis ne sont donc pas logés à la même enseigne. Pour la professeure de science politique à l’ULB Marie Göransson, c’est à la fois légitime et interpellant : "Pour être financé, il faut avoir remporté les élections. Il est légitime qu’un parti présent à tous les niveaux de pouvoirs et d’activité nationale ait un financement plus important qu’un parti qui ne représente rien du tout. Mais le succès électoral d’un parti doit-il à ce point déterminer son financement ?" En effet, contrairement au système mis en place en France, la Belgique n’accorde pas aux partis de financements spéciaux durant les campagnes électorales. "Cela ferme le jeu puisque les partis qui ont gagné les élections précédentes sont capables de débourser plus d’argent aux prochaines élections. Il existe des limites aux dépenses électorales mais là encore, ces limites dépendent du succès du parti aux précédentes élections."