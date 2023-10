Comment fonctionne l’incroyable roue du paon ?

Pour que toutes les plumes résonnent à l’unisson quelle que soit leur taille, la structure de la tige varie. Plus les plumes sont longues, moins elles ont besoin d’être agitées rapidement pour entrer en résonance. Pourtant, les mâles qui ont les plus grandes traînes sont aussi ceux qui les secouent le plus fort, ce qui peut se révéler épuisant. Peut-être une façon pour les plus vaillants de montrer leur endurance et la qualité de leurs gènes…

Mais malgré les efforts du prétendant, la paonne ne se laisse pas toujours séduire si facilement. Il semble que la taille de l’éventail ne compte pas dans le choix de la femelle. Elle optera plutôt pour le plumage le plus éblouissant, et peut-être le plus doux frémissement...