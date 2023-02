Comment fêter la Saint-Valentin de manière insolite en Wallonie et à Bruxelles ?

Cross Fit

Pour une Saint-Valentin plus sportive, il y a l’option Cross Fit. Il s’agit est une méthode de conditionnement physique qui combine principalement la force athlétique, l’haltérophilie, la gymnastique et les sports d’endurance. Les pratiquants de CrossFit courent, rament, grimpent à la corde, sautent, déplacent des objets, pratiquent des mouvements olympiques d’haltérophilie, utilisent des haltères, des anneaux de gymnastique, des boîtes, des sacs et tout autre objet pouvant servir à l’entraînement.

Et à l’occasion de la Saint-Valentin, pourquoi ne pas faire tout cela en couple ? Un Wod – "Workout Of the Day" (autrement dit "l’entraînement du jour") de circonstance est prévu. Ensemble avec hommes et femmes, mais avec un code vestimentaire pour chacun : en rouge pour les femmes – en noir pour les hommes.

Cela se passe le vendredi 10 février. Inscription via resawod (activités) pour les membres, via le messenger Crossfit Ambiorix pour les non-membres.

Crossfit Ambiorix, Rue Princesse Astric à Rebaix dans l’entité de Ath Infos https://www.crossfitambiorix.be/

Dans une suite intimiste à Tournai

Envie de plus de calme et de détente ? Oniro Wellness Rooms & Suites est un Bed and Breakfast Art Deco spécialement pensé pour les couples et situé sur, selon les propriétaires, le plus beau boulevard de Tournai, rue Fontenoy. Tarif de 179 à 459 euros la nuit. Oniro propose six suites intimistes. Selon la suite choisie, vous disposez des équipements suivants : literie king size, salle de bain privative, douche italienne, baignoire balnéo, climatisation, machine Expresso, smart TV, jacuzzi, hammam et sauna.

Infos : https://www.onirotournai.com/