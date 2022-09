Comment favoriser la circulation et la sécurité des piétons à l'ère des mobilités douces ?

Aujourd'hui, quatre secteurs sont concernés par des rues spécialement dédiées aux piétons, avec des pistes cyclables parfaitement identifiables, en tout cas mieux qu'auparavant. Les enfants peuvent ainsi courir ou jouer dans la rue et les familles peuvent se déplacer sans être gênées. Idem pour les personnes handicapées. D'autres rues devraient prochainement se joindre à ce programme, notamment dans les quartiers de Hayes Valley, Outer Sunset et North Beach.

Ce programme affiche des résultats encourageants, avec un trafic automobile divisé par deux dans les quartiers concernés mais aussi un bond des trafics cyclistes et piétons de respectivement 65% et 17% en semaine et de 80 et 31% le week-end.