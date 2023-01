Comment fait Billy pour être partout là où on ne l’attend pas ?

Vous aimez la couverture du nouvel album "Stratos" de Kekra ? Elle est stratosphérique, comme la supercherie qui se cache derrière. Sous la cagoule, c’est bien Rebeudeter ! Encore une fois, il s’est planqué là où personne ne le voyait. Avant ça, on l’a vu dans des manifestations, des concerts ou même en rue dans des situations insolites. Le fait-il exprès ou est-ce le fruit de pur hasard ?

Il est la définition d’être au bon endroit au bon moment. Billy a encore réussi à se faufiler là où on ne l’attendait pas, et c’est sous la cagoule de Kekra qu’il s’est caché dernièrement. Dommage pour lui, on l’a encore débusqué ! Celui qui a photographié le streamer/twittos et qui a réalisé la pochette, c’est le photographe Fifou. Fifou, tu ne le connais peut-être pas, mais tu as sûrement déjà vu ses covers. Lacrim, Booba, Kaaris, GIMS, PNL, et maintenant Rebeudeter… Surprenant non ?

En vrai, pas tant que ça, Billy l’a expliqué dans une vidéo de Brut : "Bah Kekra, il ne pouvait pas être là aujourd’hui. Il m’a demandé de faire la cover de l’album. Je trouve ça fou". Cette folie s’est ressentie aussi sur les réseaux sociaux lorsque la supercherie a été révélée. Les réactions ne se sont pas faites attendre sur l’oiseau bleu. Les twittos n’étaient qu’à moitié surpris, car la présence de Billy dans des endroits improbables est une habitude. C’est même une légende urbaine : Billy est partout !