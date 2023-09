Comment fait Apple pour donner envie d'acheter le dernier iPhone ?

Apple, c’est aussi une marque qui emprunte tous les codes du luxe. Design épuré, illusion de rareté et promotion d’un certain savoir-faire. La marque à la pomme insiste sur l’importance de posséder le dernier modèle pour que ses acheteurs ne soient pas has been. Alain Decrop explique : "Le cœur du message ne doit pas tourner sur le produit lui-même, mais bien sûr les avantages, les bénéfices que représentent l’utilisation du produit pour le client."

Résultat : même si leur iPhone fonctionne toujours, beaucoup de fans de la marque achètent le dernier modèle, tout beau tout neuf.