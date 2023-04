Quand il y avait une machine à laver, c’était facile. Mais souvent, c’était une casserole d’eau bouillante où on plongeait les langes. " Vous imaginez l’odeur. Et j’espère que ce n’était pas la même casserole pour faire la soupe." Ensuite, on laissait les Tetras sécher au soleil, et puis on recommençait : laver, sécher, repasser. C’était il n’y a pas si longtemps: le lange jetable est arrivé fin des années 70 en Belgique. Quel soulagement pour les mamans. Moins de corvées. "Mamans", parce qu’à l’époque il n’y avait pas beaucoup de pères qui s’occupaient de laver les langes Tétras de leurs enfants. N'y voyez aucun sexisme.