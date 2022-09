Comment faire une boîte à tartines végétarienne, saine et surtout rapide ?

Comment faire une boîte à tartine végétarienne, saine et surtout rapide ?

Pour une question de temps la base reste du pain ou un wrap mais fait avec de la farine 100% complète, pour le pain si possible au levain et biologique. Quant aux wraps, attention, ce n’est pas mieux que le pain, ils contiennent plus de sel et moins de protéines et parfois de l’huile hydrogénée.

Les garnitures saines

Les marques Streich, La Vache ou encore Abinda proposent des garnitures saines comme :

Légumes grillés type aubergine ou poivrons grillés à l’italienne

tartinades à base de légumes type petits pois basilic ou betterave

pâte de noix type pâte ou beurre de cacahuète cru si votre enfant ne souffre pas d’allergies à ce type d’aliment ou, mieux encore car moins allergène, la pâte d’amande ou de cajou

tartinades à base de légumineuses type tartinade de lentilles corail qui apporte de la couleur, le houmous classique ou combiné avec de la betterave ou une herbe comme la coriandre, le soja

pâtés végétaux à base de noix et de légumineuses dans le rayon frais du Bio-planet ainsi qu’une excellente salade d’algues ou la marque Abinda

Vous pouvez ajouter un peu de vrai beurre, de vinaigrette voire un peu de mayo. Ce qui s’accorde le mieux avec la garniture.

Entre 3 et 6 ans : deux ou trois cuillerées de soupe (100 – 150 g) de légumes par jour sont recommandées.

Et à partir de 6 ans : 250 à 300 g de légumes par jour. Les alternatives les plus simples pour à l’école sont les tomates cerises, les carottes, les poivrons crus et les concombres. La soupe en hiver.