Grand-Mère sait faire un bon café, tout le monde le sait… Reste que depuis l’avènement des capsules et autres tasses prêtes à boire, on en a fini par oublier les gestes nécessaires à l’élaboration d’un bon kawa. Découverte des tendances du moment avec le "Cold brew Coffee" et du petit nécessaire indispensable pour redécouvrir le goût du bon café !