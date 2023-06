Comment faire tenir son maquillage malgré la chaleur ?

Comme en vacances au bord de la mer, on allège sa routine make-up pour laisser respirer la peau et éviter l’effet collant et brillant à l’extrême.

Si le "no make-up" fait de plus en plus d’adeptes dans le monde, nombreux sont encore celle qui n’ont pas embrassé cette routine 100% naturelle pour aller travailler. Dans ce cas, mieux vaut en priorité se tourner vers des produits de beauté waterproof (eye-liner et mascara) pour ne pas se retrouver avec des yeux de panda avant même d’avoir mis un pied dans l’open space.

Pour le teint, privilégiez des textures légères (BB et CC crèmes) et fixez avec une touche de poudre de soleil matifiante.

Le primer (base de teint) est également indispensable puisqu’il permet de dissimuler toutes sortes d’imperfections tout en aidant à fixer le fond de teint et autres correcteurs pour une meilleure tenue.

Quant aux lèvres, un simple gloss ou un baume hydratant semblent incontournables en journée tandis qu’un rouge à lèvres mat et longue tenue conviendra en soirée.