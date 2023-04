Comment faire son propre mème inspiré du film "Barbie" ?

Sur TikTok, un filtre a spécialement été créé suite à ce buzz, qui permet d'obtenir un slogan automatique tel que "Barbie is a trainwreck", "Barbie is a queen", "Barbie is a hotmess" et même "Barbie is a capitalist" ("Barbie est une épave", "Barbie est une reine", "Barbie est une capitaliste"). Plus de 144.300 vidéos ont d'ores et déjà été publiées sur le réseau social chinois.