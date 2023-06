Comment faire si je souhaite signaler un problème d’intégrité lié aux activités de la RTBF ?

Pour la RTBF, l’intégrité et le respect des lois, règlements et procédures internes s’imposent comme des pierres angulaires de son fonctionnement. Il s’agit d’éléments essentiels et centraux afin de préserver sa réputation, sa crédibilité, la confiance de son public et celle des autres parties prenantes. Dans ce cadre, la RTBF a décidé de créer le Bureau d’intégrité vous permettant de procéder à des signalements.

Concrètement ​

Si vous êtes confronté à un problème tel qu’un usage abusif des biens et ressources de la RTBF, un vol de produits, fournitures, équipements de la RTBF, un problème dans le cadre d’un marché public, … Faites appel au Bureau d’intégrité.​

Comment ça fonctionne ? ​

Le Bureau d’intégrité de la RTBF est représenté par le service d’audit interne de l’entreprise qui a une fonction indépendante au sein de la RTBF. Les auditeurs internes dépendent directement du Conseil d’administration de la RTBF.​ Une fois la plainte ou la question adressée au Bureau d’intégrité, celle-ci est traitée en toute indépendance et confidentialité par le service d’audit interne, avec un suivi assidu. ​

Comment faire ? ​

Rendez-vous sur le portail de signalement, via ce lien ().