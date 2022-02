Comment faire sécher des fleurs : 3 méthodes à réaliser chez-soi

Séchage naturel dans l’obscurité, gel de silice, livre… Quelques méthodes existent pour conserver un maximum de temps des fleurs fraîches.

Cadeau phare de la Saint-Valentin, le bouquet de fleurs a toujours la cote pour voir la vie en rose dans une relation amoureuse.

Le parfum enivrant qui s’en dégage n’est cependant qu’éphémère. La couleur chatoyante qui éclate des pétales se ternit très vite. Les fleurs se fanent automatiquement et peut-être souhaitez-vous profiter plus longuement de ce bouquet. Après tout, vous offre-t-on ou offrez-vous régulièrement des fleurs à votre chéri(e) ?

Non ? Alors ne laissez pas dépérir des roses en suivant une ou plusieurs des astuces suivantes, d’autant plus que les fleurs séchées c’est tendance. Optez d’ailleurs pour des fleurs de saison et pas des roses, généralement importées sur le territoire, et dont l’empreinte carbone est donc catastrophique.