Il existe évidemment les last minute qui peuvent parfois être intéressants, mais il n’y a pas de miracle, plus vous vous y prendrez à l’avance pour réserver, plus vous ferez des économies. Les compagnies aériennes mettent leurs billets en vente au moins six mois avant la date de départ. Les réservations de train ouvrent généralement trois mois avant. Ce conseil vaut aussi pour les logements. Si vous réservez tôt, vous aurez plus de choix à des prix qui vous conviennent.

La flexibilité est également l’une des clés pour faire des économies. Les jours et heures prisées par les passagers sont généralement plus chers. Si vous êtes flexibles sur les dates de vos congés et sur la durée de votre séjour, vous pourrez alors trouver des billets à moindre coût.

Il existe aussi des VPN. Il s’agit de Réseau privé virtuel, " un système qui réalise une connexion internet à l’aide d’un autre serveur. Il est situé, la plupart du temps, dans un autre pays, par le biais d’une connexion chiffrée. De cette manière, ce VPN vous fait bénéficier d’une adresse IP différente de celle qui vous est normalement attribuée. Vous pouvez ainsi cacher votre situation géographique réelle ", explique Le Point. Vous pourriez donc faire des recherches de prix comme si vous étiez dans un autre pays. Les compagnies aériennes adaptent leurs prix au niveau de vie du pays, ça peut donc être intéressant. Les compagnies aériennes adaptent leurs prix au niveau de vie du pays, ça peut donc être intéressant. Un bémol tout de même, plusieurs membres de la rédaction d’" On n’est pas des Pigeons " ont testé. Ça marche dans certains cas, mais pas dans tous les cas, qu’il s’agisse d’un VPN gratuit ou payant. De plus, il faudra prendre le temps de comparer et de tester plusieurs prix de billet dans plusieurs pays.