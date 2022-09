Comment faire le smoothie parfait pour votre petit-déjeuner ?

Les smoothies sont à la mode depuis longtemps mais ils ont eu mauvaise presse récemment. En effet, certains sont vraiment très mauvais pour la santé, aussi sucrés qu’un soda et pas toujours riches en nutriments. Ce qui explique qu’ils sont classés parmi les superflus dans la pyramide alimentaire que vous connaissez peut-être.

Un jus de fruit est peu intéressant pour votre santé mais un smoothie, c’est une boisson qui peut vraiment vous apporter des protéines, des fibres, des vitamines de bon matin si vous en connaissez les bases.

Quelles sont les bases pour faire du smoothie une boisson saine ?

Si le matin par manque de temps ou d’idée vous êtes plutôt du genre à zapper le petit-déjeuner repas essentiel pour démarrer la journée du bon pied, un smoothie réalisé avec les bons ingrédients peut vraiment être une bonne idée et vous rassasier jusqu’au repas de midi pour vous éviter la couque ou la gaufre à 10h au bureau.

Il ne s’agit pas de vous faire boire une soupe de bon matin mais bien d’incorporer au moins un légume dans votre jus de fruit, potentiellement à la place d’un fruit.

Des légumes qui n’ont pas besoin de cuisson, comme les feuilles d’épinards, mais pourquoi pas aussi le concombre, de la betterave cuite, du céleri ou du jus de carotte pur.

Le fait d’ajouter un légume va apporter des vitamines, nutriments et antioxydants, mais aussi de l’eau pour l’hydratation, très importante au réveil quand on a jeuné toute la nuit. Et ça réduit la quantité de fruits forcément que vous allez mettre, en général 2 fruits suffisent, en tout cas dites-vous je mets ce que j’aurai pu manger dans une assiette, pas plus.

Pour la source de protéines

Ce n’est pas du tout indispensable d’acheter des poudres de protéines sauf si vraiment vous faites beaucoup de sport et de longues séances et qu’à travers l’alimentation, vous n’arrivez pas à atteindre vos objectifs.

Autrement, pour tout le monde qui bouge un peu, les produits laitiers, les yaourts, même végétaux à base de soja, feront l’affaire et pensez aux graines de chanvre qu’on retrouve maintenant dans les rayons de tous les supermarchés. Elles sont une bonne source de protéines mais aussi d’oméga 3.

Et n’oubliez pas le bon gras qui est vraiment indispensable, comme les oméga 3 pour réveiller son cerveau le matin. Pensez aux purées d’oléagineux, aux graines de lin, de chia ou de chanvre. Ces sources apportent des vitamines, on ne va pas s’en priver.

Et puis l’avantage de tous ces aliments qu’on a cité, les fruits et légumes, c’est aussi leur apport en fibres, ce qui va stimuler vos intestins, participer à vos apports en fibres de la journée qui malheureusement pour la plupart des Belges est encore en dessous des recommandations.