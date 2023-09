Comment faire la différence entre le périmètre et l'aire ? "Viens, je t'explique" te donne la réponse !

C'est la rentrée, et le temps où l'on passait ses journées à patauger dans une piscine nous manquent déjà... Mais pas de panique, Robin ne s'avoue pas vaincu de sitôt et a trouvé un moyen pour allier travail et plaisir ! Aujourd'hui, il plonge dans ses cours de géométrie (niveau 5ème et 6ème primaires) et t'apprend à faire la différence entre le périmètre, et l'aire, mais surtout à calculer l'un et l'autre !