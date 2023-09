Comment faire face aux inégalités de genre sur le marché de l’emploi ?

En Belgique, 40% des femmes font des ajustements concrets pour leur famille, contre 21% d’hommes, a pointé la secrétaire d’Etat. Ce facteur peut se traduire par l’écart du temps : 80% des temps partiels sont occupés par des femmes. 40% des femmes salariées travaillent à temps partiel, contre 12% d’hommes, selon l’Institut pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes.

Cette inégalité des temps partiels entraîne des conséquences sur les pensions : en Belgique, on constate un écart de plus de 25% entre les pensions des femmes et des hommes.

Le Conseil Egalité des chances entre les hommes et les femmes, qui a enquêté de manière qualitative sur les discriminations liées au temps partiel, révèle que la majorité des femmes travaillent à temps partiel de manière involontaire. "Ce qu’on dit très peu, c’est qu’il n’y a que 10% des femmes qui disent qu’elles veulent travailler à temps partiel", explique Dominique De Vos, présidente de la commission Sécurité sociale du Conseil. Dans certains secteurs comme le nettoyage, la vente ou les maisons de repos et de soins, dans lesquels les femmes sont majoritaires, les temps partiels sont favorisés en raison de la pénibilité de l’emploi, et des horaires qui ne permettent pas un temps plein.

Pour la Commission européenne, il est urgent d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée : en 2021, une enquête d’Eurostat a démontré que près de 25% des femmes âgées de 15 à 49 ans qui n’étaient pas actives sur le marché du travail l’étaient parce qu’elles s’occupent d’enfants ou d’adultes dépendants. Pour les hommes, le chiffre s’élève à 10%. Si en Belgique le droit au congé parental ne peut pas être cédé d’un parent à l’autre, Karen Vandekerckhove insiste sur la nécessité d’avoir des solutions de garde d’enfants abordables, accessibles et de qualité.