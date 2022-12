Comment faire du bouche-à-bouche à son chien ? Des ateliers à Seraing pour sauver la vie de nos animaux de compagnie

Apprendre les gestes qui peuvent sauver... Son animal de compagnie, c'est le but des ateliers de premier secours animalier organisés par la Ville de Seraing. Ils ont tellement de succès qu'une liste d'attente a même été établie. Le premier atelier, c'était ce mercredi.

La base, c’est qu’on ne masse jamais un cœur qui bat.

Apprendre les bons gestes à poser en attendant l'intervention d'un vétérinaire, Roan, propriétaire du chien Spix, en est conscient, ça peut servir : "On s’imagine toujours quand on a des animaux qui ne leur arrivera jamais rien et qu’avec nous, ils sont en sécurité, mais en fait, on se rend compte qu’il peut toujours y avoir un souci avec le chien, un accident. Et au final, quand on y réfléchit, on ne sait pas trop comment réagir dans ces circonstances-là".

J’aurais pu lui faire un petit bandage.

C'est en voyant sa chienne Iris blessée que Victoria s'est dit qu'une telle formation lui serait utile : "On est très fusionnelles. Je l’ai récupérée alors qu’elle avait 9 mois et là, elle a 10 ans. On a tout fait. Elle a été renversée par une voiture. Elle avait mal à la patte et peut-être que j’aurais pu lui faire un petit bandage ou voir toutes les fonctions qu’il fallait pour voir si tout allait bien".