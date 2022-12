Comment faire des repas de fêtes sans invités indésirables comme les microbes?

Et de poursuivre, "On les achète et on les met directement au frigo dans le bac à légumes, entre 5 °C et 10 °C, pour les garder bien vivantes et éviter les intoxications. Ensuite, on les sort du frigo au dernier moment et c’est seulement alors qu’on les ouvre."

Ne pas demander au poissonnier d’ouvrir les huîtres à l’avance

Première règle : ne pas demander au poissonnier de les ouvrir à l’avance, on les ramène à la maison bien fermées et on vérifie que la partie bombée de l’huître est bien vers le bas car c’est là que se trouve l’eau de l’huître, l’eau de mer qui lui permet de rester en vie et d’éviter que les bactéries ou les virus ne prolifèrent. Ceux-ci peuvent nous rendre sérieusement malades.

Les contrôles sont nombreux dans les différents parcs à huîtres français, néerlandais mais aussi par l’AFSCA chez nous. Aux consommateurs à rester attentifs aux conditions de conservation à la maison.