Comment faire confiance dans un bar ou une boîte ?

Le débat se conclut avec Nicolas à La Louvière : "On ne peut miser que sur la sécurité. Avec des amis, on a remarqué de la poudre blanche dans nos verres. En panique, je suis allé vers les gardes, qui m’ont dit que ça venait d’un client régulier et qu’ils ne pouvaient rien y faire. Il faut plus d’agents de sécurité dans les bars et les boîtes. Mais je pense qu’on ne peut faire confiance qu’à nous-même et il faut regarder ce qu’on nous sert."

