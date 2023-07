Comment fabriquer une échelle décorative en bois ?

Pour fabriquer une échelle décorative, on utilise un matériau unique et peu onéreux : des branches de bois. De tailles, de formes, de couleurs différentes. Vous allez avoir besoin de deux grandes branches plus ou moins droites. Si elles sont un peu biscornues, cela peut apporter un côté original. Elles seront la base de l’échelle sur lesquelles vous visserez des branches plus petites en guise d’échelons.