Comment fabriquer un nichoir à mésanges

Les habitats utilisés par les mésanges pour nicher, se raréfient. Nos bâtiments, qu’ils soient neufs ou rénovés, deviennent de plus en plus lisses et hermétiques, et les vieux arbres qui offrent des cavités naturelles disparaissent progressivement. Autant de causes qui expliquent la disparition des oiseaux des jardins.

On peut aider les mésanges et autres passereaux en installant de nichoirs au jardin. Dès l’automne, ceux-ci commencent en effet à prospecter leurs futurs lieux de nidification et à se chercher un abri pour l’hiver.