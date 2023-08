Comment fabrique-t-on la pipe d’Ardenne ? À Dinant, quatre sœurs ont quelques secrets bien gardés

Dans certaines régions de Wallonie, la décrire est injurieux, tant la "pipe d’Ardenne" fait partie du patrimoine et de l’imaginaire culinaire collectif. Ce saucisson plus fin et plus court porte ce drôle de nom car "les premières étaient beaucoup plus sèches et plus dures, on les mâchouillait en les laissant au coin de la bouche comme une pipe que l’on fume", détaille Laurence Beghuin, l’une des quatre sœurs à la tête des Salaisons du Pont d’Amour. Mais comment donc la fabrique-t-on ? Les sœurs nous ont ouvert leur atelier.