Comment expliquer que certains films et séries deviennent plus sombres ou perdent des couleurs ?

C’est devenu une scène de plus en plus courante : vous êtes dans votre canapé, face à l’écran de votre ordinateur ou de votre télévision en train de regarder un film ou une série. Et d’un coup l’image devient sombre, trop sombre même... D’accord, c’est une scène de nuit, mais vous ne parvenez plus à distinguer quoi que ce soit. Oui, vous entendez les acteurs parler et des taches bougent ici et là… pourtant c’est comme si le réalisateur avait décidé d’éteindre la lumière et de laisser le spectateur se débrouiller seul avec le son. Et puis il y a aussi ce moment où les couleurs semblent ternes, uniformes, voire un peu boueuses parfois. Les raisons de cet assombrissement de l’image et de la colorimétrie sont multiples. Décryptage d’une tendance qui semble vampiriser le cinéma, particulièrement aux États-Unis, ces dernières années.