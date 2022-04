Comment expliquer les yeux vairons ?

Mais comment expliquer ce changement de couleur ? En fait, la couleur de l’œil varie en fonction de la concentration de mélanine dans l’iris. La mélanine, c’est le pigment responsable de la couleur de nos yeux, de notre peau mais aussi de nos cheveux. Plus il y a de mélanine, plus les yeux seront foncés.

Lorsqu’on a les yeux vairons, c’est qu’il y a un défaut de production de mélanine dans l’un des deux yeux, ou une partie d’un œil. Une particularité que l’on observe aussi chez les chiens et les chats, et qui correspond en fait à un albinisme partiel. Lorsque celui-ci est total, la fourrure sera blanche, les yeux bleus très clair, et parfois même rouges chez certains chats !