Comment expliquer le succès soudain des podcasts d’influenceurs d’extrême droite ?

C’est un phénomène qui est apparu récemment dans l’espace francophone : les podcasts d’extrême droite obtiennent un large succès sur les plateformes de téléchargement, notamment Spotify. Ce succès s’explique par la migration des communautés pléthoriques qui suivaient ces influenceurs sur YouTube mais qui ont été invisibilisés récemment par la plateforme. Analyse dans Déclic.

Dans le classement des podcasts francophones les plus écoutés sur Spotify, mis à jour quotidiennement sur cette plateforme, on trouve des contenus qui contiennent des idées d’extrême droite aux 2e et 11e places. Cette mise en lumière n’est pourtant que la pointe émergée de l’iceberg.