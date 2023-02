Comment expliquer la tendance du vin au verre au restaurant ?

A la maison, lorsqu’il reste un fond de bouteille, on remet le bouchon d’origine et on la met au frais ou à l’ombre, jusqu’au lendemain.

Les professionnels font la même chose. Il faut bien sûr qu’ils aient ouvert la bouteille la veille ou le jour même, et qu’ils soient bien équipés d’une pompe à air, pour avoir la garantie d’un vin correct à boire.