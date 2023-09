Comment expliquer la montée d’agressivité envers les autorités ?

Mais comment expliquer ce phénomène ? Pour Jean Faniel, les causes sont multiples. La première, c’est l’apparition et le développement des réseaux sociaux ainsi que la diversification des sources d’information. Les réseaux sociaux auraient rendu possible l’envoi rapide et simple de messages haineux, parfois sous couvert d’anonymat. "Il y a 20 ou 30 ans, une bonne partie de la population regardait le journal télévisé du soir comme une grand-messe. Ils tapaient sur le monde politique en buvant une bière au café du coin. Aujourd’hui, la population a accès à des sources d’infos plus diversifiées et individualisées. Elle publie directement son ressentiment ou mécontentement sur les réseaux sociaux."



Par ailleurs, les moqueries ou le harcèlement peuvent être engendrés par le mécontentement grandissant des citoyens face au comportement d’un homme ou d’une femme politique, comme ce fut le cas lors de l’entartage du président du MR Georges-Louis Bouchez notamment.

"Mais ça peut aussi être beaucoup plus profond", relève le directeur du CRISP. Selon lui, "l’agressivité peut être due aux politiques menées par les hommes et femmes politiques." "Depuis une cinquantaine d’années, on a de plus en plus l’impression dans la population que les conditions devraient s’améliorer mais que les personnes qui sont aux manettes ne font pas ce qu’il faut, ou pas suffisamment, pour que ce soit le cas", explique-t-il. "Cela concerne à la fois le domaine socio-économique avec le creusement des écarts de richesses qui ne cesse de s’amplifier, la fiscalité jugée injuste et les questions environnementales qui n’évoluent pas aussi vite que le climat ou la chute de la biodiversité."