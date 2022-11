Comment éviter les nouvelles arnaques en ligne ?

Depuis la crise sanitaire, les arnaques en ligne n’ont fait que s’accroître. De l’hameçonnage aux mules financières, en passant par les arnaques à la loterie ou à l’investissement, les techniques de tromperie sont nombreuses. Depuis la crise sanitaire et avec l’inflation, de nouvelles pratiques d’arnaque se sont développées. La juriste Yasmine Lamisse met en garde sur les nouvelles formes d’arnaque en ligne et livre quelques conseils afin de ne pas se laisser piéger dans Le 6/8.

Suite à la pandémie et à la hausse des achats et des ventes en ligne, Marketplace est devenu un lieu stratégique pour les arnaques. Si vous décidez de faire le tri chez vous, soyez extrêmement vigilant quand vous échangez avec des inconnus sur les réseaux.

En plus de cela, avec la hausse des prix de l’énergie, des offres qui proposent une assurance visant à couvrir le paiement de factures se multiplient. Mais attention, ces offres tentent de tirer profit de la situation d’inflation actuelle. De plus, la Banque-Carrefour des Entreprises et le SPF Economie mettent en garde contre les pratiques d’hameçonnage qui deviennent récurrentes. Des e-mails et SMS frauduleux concernant une prime de chauffage sont envoyés en utilisant leur identité.

Quels conseils pour éviter les arnaques ?

Vérifiez en premier lieu l’adresse e-mail de votre envoyeur. Si le contenu de l’e-mail ou son adresse vous semble suspect, n’hésitez pas à contacter suspect@safeonweb.be pour savoir s’il s’agit d’une arnaque. Vous pouvez également directement contacter les institutions comme le SPF Economie si l’e-mail utilise leur identité.

Renseignez-vous sur l’entreprise en question et allez vérifier le site internet. Vous pouvez analyser certains détails tels que la date d’enregistrement du site, les fautes d’orthographe ou encore les évaluations des clients.

Avant tout, essayez de garder un esprit critique.