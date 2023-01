Comment éviter les morsures de chien ? Un chien médiateur de la police aide à former les enfants

Uruz. C’est le nom de ce chien récemment arrivé dans les rangs de la police nivelloise. Un chien policier très différent d’un chien de patrouille classique. Il est éduqué à l’empathie et à la sociabilité, tant avec les victimes au commissariat, qu’avec les enfants dans les écoles. C’est le chien de Nathalie Laermans, maître-chien à la police de Nivelles-Genappe. "C’est le quatrième chien médiateur en Belgique. Ce qui est particulier, ici, c’est que j’ai opté pour un berger malinois. Je l’ai donc choisi dans une lignée de chiens de famille et non pas de chiens de travail. Et je l’éduque d’une manière très différente de celle dont j’ai éduqué mes chiens de patrouille".

Nathalie Laermans a aussi un autre chien policier : Odin. "Le chien de patrouille est un chien qui est dressé sur la défense de maître, c’est-à-dire le mordant. Son but, c’est de défendre son maître et les collègues". On n’imaginerait pas Odin, lâché dans une classe au milieu de 18 élèves de première primaire. Uruz, si. Avec son collier rose en strass, malgré sa taille imposante, il met à l’aise. "On va dire que cela permet une première approche positive", sourit Nathalie Laermans.

La maître-chien consacre de nombreuses heures à l'éducation de son chien et pourtant, même si cela peut paraître contrintuitif, il faut éviter de "trop" dresser des chiens médiateurs. "Si vous le dressez trop, il y aura trop de barrières entre la personne avec qui je dois travailler et le chien. Il faut garder toute la sensibilité et la spontanéité du chien. Uruz doit garder toute cette spontanéité et aller vers la personne parce qu'elle en a envie. Je suis très satisfaite de son comportement avec les enfants. Elle est moins sur le qui-vive avec eux et a une approche beaucoup plus délicate et douce".