Comment éviter le mildiou sur les plants de tomates ?

Le mildiou (Phytophthora infestans) est probablement originaire du Mexique où il s’attaque de manière native aux solanacées. Importée via des tubercules de pomme de terre contaminés aux Etats-Unis en 1843, la maladie était déjà présente en France l’année suivante, avant d’arriver en Belgique en 1845. Vinrent ensuite les terribles ravages en Irlande. Un million de personnes moururent de faim, tandis que deux millions émigrèrent vers d’autres cieux. La maladie est maintenant présente dans le monde entier. Le mildiou qui évolue génétiquement contourne la résistance des plantes et l’action des pesticides. Depuis les années 1990, de nouvelles lignées plus agressives se sont développées.