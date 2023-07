Comment éviter le gaspillage alimentaire ? Les astuces d'un des restaurateurs du Beau Vélo de RAVeL

Installer des serres sur un toit permet d'utiliser la déperdition de chaleur produite par les constructions. C'est un moyen naturel, écologique et économique de les chauffer. Le projet européen "Groof", contraction de " Greenhouses to Reduce CO2 on roOFs ", repense ainsi à la fois le partage de l’énergie et la production locale d’aliments. Ce pourrait être une belle solution de production urbaine quand on sait que 30% d’énergie en moyenne est perdue par la toiture.