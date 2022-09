Comment éviter le blues du retour de vacances ?

La chercheuse explique ces symptômes par le rôle important que joue la chronobiologie. Nous sommes des êtres humains, nos fonctions biologiques dépendent de la façon dont nous rythmons notre journée. En vacances, nous nous levons plus tard, nous mangeons différemment, nous pouvons nous permettre de faire une sieste. Si nous le faisons pendant un mois, notre corps s’habitue à ce rythme nouveau et n’est plus adapté au rythme totalement différent que constitue la reprise du travail.

Son hypothèse, partagée par de nombreux scientifiques, est donc que cette rupture de rythme soudaine, où le corps s’adapte à un horaire plus relax, va provoquer, lors de la réadaptation au travail, une nécessité de resynchronisation de notre corps. C’est ce qui va amener ce genre de troubles post-vacances.

Nous secrétons des hormones différentes selon les heures de la journée. Pendant les vacances, nous mangeons, nous dormons à des heures inhabituelles, il y a donc libération d’hormones à des moments différents et notre corps s’y habitue.

Avec le retour à des horaires de travail plus stricts, nous bloquons le rythme hormonal qui s’était enclenché pendant les vacances, avec des conséquences sur notre bien-être.