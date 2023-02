Comment éviter l'électricité statique cet hiver ?

D’abord, il existe des produits antistatiques qui sont vendus dans le commerce, mais on peut en faire un soi-même.

On prend une dose de produit adoucissant et on mélange le tout dans une carafe d’eau. On verse le mélange dans un brumisateur. On asperge alors tapis et tissus de telle sorte à éviter les coups de jus.

Pour la pièce, le chauffage assèche l’air de la pièce. Il vaut mieux ne pas en abuser si vous êtes sujet aux décharges.

On peut humidifier l’air de la pièce, mais l’humidificateur n’est pas très écologique. Alors, on peut mettre des plantes vertes qui humidifient naturellement la pièce par leur métabolisme. L’air humide est plus conducteur et nous permet de décharger régulièrement les électrons accumulés

Pour les tapis, la moquette ... il vaut mieux porter des pantoufles avec une semelle en caoutchouc isolante, afin de ne pas récupérer les électrons du tapis. Sinon, il vaut mieux soit porter des chaussettes en laine (laine sur laine, ça s’annule) soit carrément marcher pieds nus sur le tapis.

Pour le corps , on privilégie les tissus naturels: coton, lin et on hydrate bien la peau avec une crème. Et on ne se lave pas trop les cheveux. Quand on les lave, on évite de les brosser ou peigner avec une brosse en plastique. ​​​​​​​

​​​​​​​ Pour le linge ? Quelques astuces :

ne pas mélanger tissus synthétique et naturel ne pas utiliser de sèche-linge et sécher le linge à l’air libre mettre une pincée de bicarbonate dans le linge avant de lancer la machine. Il empêche l’accumulation des électrons par le frottement du tambour. ​​​​​​​

Et si rien de tout ça fonctionne et qu’on fait toujours des étincelles ?