Comment éviter et gérer les situations de stress pour nos chiens et chats ?

L’habituation est plus difficile quand l’animal est plus âgé, mais rien n’est jamais figé et certaines méthodes permettront de modifier les comportements ancrés chez lui. Les maîtres mots sont la patience et la persévérance.

Il faut continuellement baser les apprentissages sur leur aspect positif : chaque expérience, chaque situation désagréable devra être suivie d’une récompense. Par exemple une friandise après la consultation chez le vétérinaire et le toiletteur, ou une promenade à la fin d’une journée de solitude.

Ces situations sont incontournables dans la vie de l’animal. C’est pourquoi il est important d’anticiper les situations de stress dans les premiers mois de sa vie, en l’exposant au maximum à un éventail de situations diversifiées.