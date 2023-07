Comment éviter de peler en été et garder son bronzage ?

Été et vacances sont synonymes de soleil et de bronzage. Mais une trop forte exposition au soleil peut entraîner des effets gênants et néfastes pour la peau. Dans le 8/9, Sacha Buyse vous explique comment garder son bronzage et éviter de peler.

La première chose importante, c’est de s’hydrater. Aussi bien à l’intérieur du corps en buvant 1,5 à 2 litres d’eau par jour, qu’à l’extérieur avec des lotions ou des huiles après-soleil riches en agents hydratants comme l’huile de coco, l’aloe vera ou la vitamine E.

La peau n’a pas seulement besoin d’être hydratée, mais aussi reposée pour pouvoir la laisser absorber et stabiliser la mélanine. Il ne faudra donc pas se laver directement après avoir été au soleil, mais on attendra entre deux et quatre heures. Se laver trop tôt risque d’assécher notre peau avec une source de chaleur supplémentaire.