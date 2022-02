Comment éviter de nouveaux problèmes avec le VAR ? S’inspirer du hockey d’après Eby Brouzakis

Pour Eby Brouzakis, si un hors-jeu de trois millimètres d’avance d’un joueur sur son adversaire ne profite pas à l’attaquant, il ne faut pas annuler le but. À chaque problème sa solution.

Et le journaliste sportif de la RTBF en propose une : s’inspirer du hockey sur gazon, déjà bien rodé par l’arbitrage vidéo. "Quand un joueur commet une faute de pied et qu’elle ne lui profite pas, qu’il est tout seul et qu’il n’y a personne à 5 mètres autour de lui, l’arbitre dit : 'Jouez', car il ne profite pas de sa petite erreur pour progresser" explique-t-il. Le chroniqueur souhaiterait laisser une certaine marge d’interprétation à l’arbitre pour ces phases litigieuses. Le Standard aurait, dans ce sens, pu bénéficier de cette application sur ce but invalidé. "On aurait dû appeler l’arbitre central qui serait allé visionner la vidéo pour dire que techniquement, il y a hors jeu pour 3 millimètres, mais qu’il considère que ce ne sont pas ces millimètres qui changent".

Mais se référer à l’interprétation, et pas à l’application (trop ?) stricte du règlement n’aurait pas, à l’inverse, scandalisé le Cercle de Bruges ?